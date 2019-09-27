На трассе М4 в Червенском районе погиб велосипедист

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Трагедия произошла 26 сентября на 63-м километре автодороги Минск — Могилев около 20:00, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова​.

По предварительной информации, 29-летний водитель «Мазда» направлялся из Минска в сторону Могилева. В полосе движения автомобиля по центру дороги оказался ехавший навстречу велосипедист. В результате столкновения он скончался на месте от полученных травм.

У велосипеда не было световозвращающих  элементов и фонарей.

В автомобиле вместе с водителем находились его жена и маленький ребенок. Никто из них не пострадал.

В настоящее время устанавливается личность погибшего.

 ГАИ МВД сообщает, что на дорогах страны в 95 ДТП по своей вине погибли 11 велосипедистов, 84 получили травмы различной степени тяжести.
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Тэги: ДТП Персона: Ольга Чемоданова Город: Червень

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