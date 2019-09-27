В Пинске девочка с английским бульдогом упала в трехметровую яму

/ Происшествия
Просмотров: 92

Девочка Дарья гуляла вечером по привычному маршруту со своей собакой — английским бульдогом по кличке Лэйма. Она не заметила в темноте яму глубиной более трех метров, вырытую для дренажной системы, и упала в нее вместе с четвероногим другом. Попавшим в беду помог сотрудник милиции, сообщила пресс-служба МВД.

Самостоятельно девочка из ямы выбраться не смогла. Но ее крики о помощи услышал сотрудник милиции Пинского отдела Департамента охраны Александр Швец, который возвращался домой после службы.

Он спустился в яму и помог Дарье выбраться наверх. Однако собаку сразу поднять не удалось — от испуга Лэйма проявляла агрессию. Девочка отправилась домой и позвала на помощь отца. Совместными усилиями бульдога спасли.

Родители девочки выразили благодарность милиционеру за помощь.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: несчастный случай Персона: Александр Швец Город: Пинск

Другие материалы на эту тему:

«Стране нужна руда». На «Беларуськалии» погиб еще один шахтер

«Стране нужна руда». На «Беларуськалии» погиб еще один шахтер

В парке Челюскинцев погиб администратор аттракциона

В парке Челюскинцев погиб администратор аттракциона

Трагедия в Витебске. Женщина погибла в результате неудачного прыжка с парашютом

Трагедия в Витебске. Женщина погибла в результате неудачного прыжка с парашютом

В Минске старшеклассник получил травму из-за выпавшего из оконной рамы стекла

В Минске старшеклассник получил травму из-за выпавшего из оконной рамы стекла