В Пинске девочка с английским бульдогом упала в трехметровую яму

Девочка Дарья гуляла вечером по привычному маршруту со своей собакой — английским бульдогом по кличке Лэйма. Она не заметила в темноте яму глубиной более трех метров, вырытую для дренажной системы, и упала в нее вместе с четвероногим другом. Попавшим в беду помог сотрудник милиции, сообщила пресс-служба МВД.

Самостоятельно девочка из ямы выбраться не смогла. Но ее крики о помощи услышал сотрудник милиции Пинского отдела Департамента охраны Александр Швец, который возвращался домой после службы.

Он спустился в яму и помог Дарье выбраться наверх. Однако собаку сразу поднять не удалось — от испуга Лэйма проявляла агрессию. Девочка отправилась домой и позвала на помощь отца. Совместными усилиями бульдога спасли.

Родители девочки выразили благодарность милиционеру за помощь.