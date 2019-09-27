Блогер из Октябрьского требует от милиции 25 тыс. рублей

Суд Октябрьского района рассматривает гражданский иск блогера, создателя сообщества в социальных сетях «Рудабельская паказуха» Андрея Паука к местной милиции. Житель райцентра просит суд взыскать с сотрудников милиции 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба в связи с немотивированным задержанием и обыском.

20 марта домой к блогеру пришла милиция. Сотрудники внутренних дел задержали Паука, провели у него обыск и изъяли технику.

Свои действия милиционеры объяснили тем, что от имени блогера на сайт Гомельского областного управления МЧС поступило сообщение о минировании здания райисполкома в Октябрьском.

Паука первоначально признали подозреваемым по ст. 340 УК (ложное сообщение об опасности). Потом технику вернули, подозрения сняли. Уголовное дело до сих пор не закрыто — личность гражданина, который сообщил о минировании, не установлена.

Андрей Паук считает, что у милиции не было оснований для его задержания и обыска. Милиционеры иск не признают.

В комментарии БелаПАН блогер обратил внимание на следующий факт: он позвонил в Гомельское областное управление МЧС и узнал, что сообщение о минировании поступило на сайт 18 марта. В документах же милиции указано, что сообщение о минировании было 20 марта — в этот же день и задержали Паука.

«Милиционеры на суде путались в своих показаниях. Надеюсь, что общественная огласка вынудит суд быть справедливым и честным. Заседание показало, что милиционеры прикрывают кого-то. Они не могут дать ответ, кто им дал приказ о моем задержании. Один из милиционеров говорит, что меня задержали, потому что я пошел вниз по лестнице и не слушался милиционеров. Второй — что надо было задержать, вот и задержали. Они не знают достоверно, какое сообщение и когда пришло на сайт МЧС, не предоставили мне скриншот, копию этого сообщения», — прокомментировал блогер.

Он обратил внимание: за день до суда ему в Viber пришло сообщение от неизвестных лиц с угрозами жизни и здоровью с номера, зарегистрированного на Филиппинах. Паук обратился в Следственный комитет с требованием установить лиц, которые ему угрожают.

«Криминальных структур, которым бы я перешел дорогу, в Беларуси нет. Зато я вижу заинтересованность структур власти и милиции в том, чтобы на меня давить психологически, запугивать меня. Не исключаю, что за сообщением в Viber с угрозами стоят представители власти либо силовых структур», — добавил Андрей Паук.

Суд по его иску продолжится 8 октября.