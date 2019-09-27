Назван главный тормоз вступления Беларуси в ВТО

Основной проблемой, тормозящей вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО), является инертность белорусских государственных органов и предприятий.

Как отметил руководитель проекта Программы развития ООН по содействию правительству Беларуси при вступлении в ВТО Максим Губский 27 сентября на секции «Евразийская интеграция и перспективы экономического развития Беларуси» в рамках VIII Международного конгресса исследователей Беларуси в Вильнюсе, профильные министерства, от которых зависит успешность переговорного процесса по присоединению страны к организации, не спешат принимать необходимые меры, несмотря на то что «премьер-министр их ежемесячно стимулирует».

«С другой стороны, есть предприятия, которые столкнулись с дискриминацией на внешних рынках, они стараются и делают все необходимое для вступления, а есть те, которым на блюдечке с голубой каемочкой дают возможность обеспечивать 80% экспорта в Россию, они даже не думают ни о каком ВТО», — сказал Губский.

Вместе с тем, по мнению представителя ПРООН, Беларусь готова к вступлению в ВТО. По оптимистическому прогнозу, считает он, страна сможет присоединиться к этой международной организации в июне 2020 года, если процесс не замедлит позиция других государств-членов, которые захотят вступить в двусторонние переговоры по условиям экономического сотрудничества внутри ВТО.

По словам эксперта, Беларусь находится в тройке приоритетных государств среди более чем 20 стран-наблюдателей, изъявивших желание присоединиться к организации.

Губский отметил, что преимуществом вступления во Всемирную торговую организацию для Беларуси станут несколько аспектов, а в частности:

улучшение доступа на рынки стран-членов ВТО;

совершенствование внутренних механизмов регулирования внешнеторговой деятельности;

улучшение имиджа страны, повышение инвестиционной привлекательности;

свободный доступ к международным механизмам разрешения споров в области торговли;

участие в выработке новых правил регулирования международной торговли на площадке ВТО.

«Многие мировые игроки боятся инвестировать в Беларусь, зная, что она не является членом организации. Членство в ВТО означает для мирового игрока открытые правила, по которым он может действовать», — подчеркнул представитель ПРООН.