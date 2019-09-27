Поляк Роберт Бедронь возглавил делегацию Европарламента по связям с Беларусью

Делегацию Европарламента по связям с Беларусью возглавил польский депутат Роберт Бедронь. Такое решение принято на встрече членов делегации 26 сентября.

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Заместителями председателя избраны литовец Валдемар Томашевски и шведка Карин Карлсбро.

Ожидается, что весной 2020 года специальная миссия делегации по связям с Беларусью посетит страну с визитом, сообщили БелаПАН в Европарламенте.

«В настоящее время Европарламент не поддерживает двустороннее парламентское сотрудничество с Беларусью, — написал Бедронь в "Фейсбуке" после своего назначения. — Однако в ноябре пройдут парламентские выборы, а в следующем году президентские. Я надеюсь, что это создаст новые возможности для улучшения отношений, хотя, конечно, соблюдение прав человека в Беларуси остается для нас ключевым вопросом».

В предыдущем составе Европарламента делегацию по связям с Беларусью возглавлял польский депутат Богдан Здроевски. Он несколько раз посещал Беларусь, в том числе в ходе официального визита делегации в Минск осенью прошлого года.