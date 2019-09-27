Лукашенко потребовал решить вопрос с оперативным отводом земель для развивающихся сельхозпредприятий

27 сентября Александр Лукашенко во время посещения производства компании «Витэкс» потребовал в ближайшее время решить вопрос с оперативным отводом земель для развивающихся сельхозпредприятий. По словам руководителя «Витэкс» Виктора Терещенко, эта процедура сейчас слишком длительная, сообщает БелаПАН .

«Надоело уже слушать эти претензии. Управляемая страна, а мы не можем решить этот вопрос. Если земля не сельхозназначения, то чего телепаться?» — процитировала Александра Лукашенко пресс-служба президента.

Глава государства поручил разобраться в ситуации и поставить облисполкомы в такие рамки, чтобы они не могли затягивать процесс отвода земель на срок больше одного месяца.

Он также отметил, что решение о передаче отстающих хозяйств под управление частного бизнеса, которое было принято 15 лет назад, было верным. Президент добавил, что из переданных ранее хозяйств только четыре были возвращены обратно. «А так частники хорошо распорядились этими хозяйствами», — заметил он.

На сегодня насчитывается около 30 хозяйств, переданных под управление столичного частного бизнеса. Александр Лукашенко уверен, что успешный опыт развития аграрного производства компании «Витэкс» следует перенимать и другим организациям, имеющим подшефные хозяйства.

В ходе встречи на производстве также коснулись вопроса о возможности продажи на одной площадке продуктов питания и косметических средств в закрытой упаковке. Отмечалось, что контролирующие органы делают замечания из-за наличия на прилавках магазинов сети «Витэкс» косметики и соков собственного производства.

Александр Лукашенко прокомментировал: «Это бардак полный. Мы уже об этом говорили, наводя порядок на производстве. Чем тюбик с пастой отличается от стеклянной или другой тары?».

Фото пресс-службы президента Беларуси