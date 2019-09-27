В Беларуси количество ИП увеличилось на 5%

По данным Белстата, на 1 сентября 2019 года в Беларуси действовало 142,7 тыс. юридических лиц и 254,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. В целом, количество юрлиц, по сравнению с данными на 1 сентября 2018 года, выросло на 0,1%, ИП — на 5%.

Фото pixabay.com

Наибольшее количество юрлиц находилось в Минске — 51 586 (за год их число выросло на 1,3%). В Минской области их было 26 023 (-1,1%), в Брестской — 14 642 (+0,2%), Гомельской — 13 895 (-0,8%), Витебской — 13 091 (-0,1%), Могилевской — 11 982 (-0,1%), Гродненской — 11 436 (-0,7%).

Наибольшее количество ИП также находилось в Минске — 78 157 (за год их количество увеличилось на 4,5%). В Минской области насчитывалось 41 450 ИП (рост на 6,8%), в Брестской — 34 112 (+4,5%), Гомельской — 28 343 (+4,6%), Гродненской — 25 702 (+5,8%), Могилевской — 24 512 (+5,6%), Витебской — 22 389 (+3,6%).

Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,3% общего количества действующих организаций и по сравнению с прошлым годом снизился на 0,1 %.

Из 142,5 тыс. действующих организаций в сфере производства работали 31,8 тыс. организаций (22,3% от общего количества), в сфере услуг — 110,9 тыс. организаций (77,7%).

19 апреля Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием народу и Национальному собранию пообещал поддержку производственному малому бизнесу, а не «мелкоте» и «мешочникам».

Президент Беларуси отметил, что «в последнее время в обществе только и слышно: «малый и средний бизнес, малый и средний бизнес». «Но давайте не будем греха таить — к чему иногда приводят наши призывы к развитию малого и среднего бизнеса. К «торбешникам» и «мешочникам», как часто в народе говорят. Нам эта перспектива нужна? Нет!» — заявил он.