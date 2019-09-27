Звезды спорта и команды журналистов побегут марафон в Могилеве
6 октября в Могилеве состоится традиционный «Мебелаин Марафон». Старт соревновательного дня запланирован на 09:00 на площади Славы.
Для участия в марафоне в этом году подали заявки спортсмены из Беларуси, Литвы, Латвии, Украины и России. Главный призовой фонд составит 2500 рублей.
В рамках марафона впервые в Беларуси состоится командная эстафета. Команды буду состоять из четырех участников, каждый из которых должен будет пробежать около 10,5 км.
Собственная команда будет у амбассадора марафона Ольги Хижинковой, у олимпийской чемпионки по биатлону Динары Алимбековой и паралимпийского чемпиона Василия Шаптебоя.
В эстафете также примут участие и другие известные белорусские спортсмены — чемпионы мира по самбо Владимир Япринцев и Степан Попов, призер олимпийских игр по биатлону Сергей Новиков, его коллега чемпион мира Александр Сыман, призер чемпионата Европы по баскетболу Наталья Марченко, экс-игроки национальной футбольной сборной Сергей Штанюк и Виталий Родионов, а также игроки женской национальной команды по хоккею на траве.
На старт выйдут эстафетные коллективы «Комсомольской правды в Беларуси», Радио «Свобода», журнала «Наш спорт», портала TUT.BY, сборная Белтелерадиокомпании, спортивное издание «Прессбол» выставит сразу две команды.
Для юных любителей спорта пройдет детский забег.
Все желающие принять участие в марафоне могут зарегистрироваться онлайн
6 октября регистрация возможна на месте выдачи стартовых номеров только для иногородних участников.
Организаторами мероприятия выступают Могилевский областной и городской исполнительные комитеты, РЦОП по легкой атлетике, Управление спорта и туризма Могилевского облисполкома, Белорусская федерация легкой атлетики, ИООО «МЕБЕЛАИН».