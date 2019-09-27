Звезды спорта и команды журналистов побегут марафон в Могилеве

6 октября в Могилеве состоится традиционный «Мебелаин Марафон». Старт соревновательного дня запланирован на 09:00 на площади Славы.

Для участия в марафоне в этом году подали заявки спортсмены из Беларуси, Литвы, Латвии, Украины и России. Главный призовой фонд составит 2500 рублей.

В рамках марафона впервые в Беларуси состоится командная эстафета. Команды буду состоять из четырех участников, каждый из которых должен будет пробежать около 10,5 км.

Собственная команда будет у амбассадора марафона Ольги Хижинковой, у олимпийской чемпионки по биатлону Динары Алимбековой и паралимпийского чемпиона Василия Шаптебоя.

В эстафете также примут участие и другие известные белорусские спортсмены — чемпионы мира по самбо Владимир Япринцев и Степан Попов, призер олимпийских игр по биатлону Сергей Новиков, его коллега чемпион мира Александр Сыман, призер чемпионата Европы по баскетболу Наталья Марченко, экс-игроки национальной футбольной сборной Сергей Штанюк и Виталий Родионов, а также игроки женской национальной команды по хоккею на траве.

На старт выйдут эстафетные коллективы «Комсомольской правды в Беларуси», Радио «Свобода», журнала «Наш спорт», портала TUT.BY, сборная Белтелерадиокомпании, спортивное издание «Прессбол» выставит сразу две команды.

Для юных любителей спорта пройдет детский забег.

Все желающие принять участие в марафоне могут зарегистрироваться онлайн на сайте . Запись продлится до 5 октября. После регистрации в течение семи дней участник обязан уплатить регистрационный (стартовый) взнос в установленном размере. Сумма взноса варьируется в зависимости от даты регистрации и выбранной дистанции — 42 км 195 м; 10 км; 4 км.

6 октября регистрация возможна на месте выдачи стартовых номеров только для иногородних участников.

Организаторами мероприятия выступают Могилевский областной и городской исполнительные комитеты, РЦОП по легкой атлетике, Управление спорта и туризма Могилевского облисполкома, Белорусская федерация легкой атлетики, ИООО «МЕБЕЛАИН».