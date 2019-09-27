Лукашенко поручил посадить кустарники вдоль дорог

27 сентября во время посещения производства компании «Витэкс» Александр Лукашенко напомнил столичному руководству о задачах по озеленению и благоустройству.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Я заставляю вдоль дорог деревья высаживать. А у него (в Минске. — Прим.) — я специально проехал по городу — эти откосы — они голые. Люди ходят и на таком откосе обкашивают траву три раза в год. Это затраты. Посадите там кустарники (раз в 3-5 лет подрезал, сформировал, чтобы красивым был, и Минск приобретет другое лицо). Это же витрина. Посадите хотя бы елочки», — отметил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что некоторые работы в этом направлении надо провести в течение осени, а за зиму спланировать в целом. Он дал указание поручить это главам администраций районов Минска.