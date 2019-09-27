Белстат: на старте интернет-переписи населения возможны технические сбои

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В первые дни запуска интернет-переписи населения возможны технические сбои. Белстат призывает белорусов не переживать, если зависнет сайт или СМС придет не сразу, а сделать повторную попытку позднее, сообщает pravo.by.


По полочкам. Перепись населения: участвуют все

Жанна Василевская, заместитель председателя Национального статистического комитета, отметила, что практически у всех стран, проводивших интернет-перепись, были проблемы либо с серверами из-за нагрузки, либо с DoS-атаками, как, например, в Австралии. Белстат учел возможные трудности и опыт иностранных коллег, однако незапланированные технические сложности все же возможны.

Жанна Василевская рассказала, что сама столкнулась с проблемой во время тестирования оборудования — не пришел СМС-код из межбанковской системы идентификации. Выяснилось, что сигнал не проходит, контактам позвонить не получается. После перезагрузки телефона связь наладилась, и СМС было получено.


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Первый этап интернет-переписи населения пройдет с 4 по 18 октября. На сайтах перепись.бел и census.by будет предложено ответить на 49 вопросов. Авторизация производится через межбанковскую систему идентификации (МСИ).

Незарегистрированные в системе пользователи будут входить на сайт по одноразовому СМС-коду, зарегистрированные — по логину и паролю или одноразовому СМС-коду. Для входа в систему нужно будет указать тот номер телефона, который использовался при заключении договора в банке.

Сюжет: Перепись населения 2019 года
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Тэги: перепись-2019 Персона: Жанна Василевская

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