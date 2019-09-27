Обвиняемый в краже телефона в перерыве суда сбегал в магазин и купил потерпевшему новый

Барановичский суд учел, что ущерб был возмещен, и вместо двух лет ограничения свободы мужчину приговорили к году «домашней химии».

Ранее судимый безработный житель Барановичей выпивал с приятелем спиртное. Воспользовавшись тем, что товарищ уснул, он украл у него смартфон Xiaomi Redmi 5 за 380 рублей, продал, а деньги потратил на алкоголь, пишет «Наш Край» .

Прокурор запросил для обвиняемого два года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Мужчине пояснили, что до полного возмещения ущерба о смягчении наказания речи быть не может. Тогда обвиняемый попросил суд объявить перерыв. За это время он сбегал в магазин и купил новый телефон Xiaomi Redmi 5, который и вручил потерпевшему.