Обвиняемый в краже телефона в перерыве суда сбегал в магазин и купил потерпевшему новый

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Барановичский суд учел, что ущерб был возмещен, и вместо двух лет ограничения свободы мужчину приговорили к году «домашней химии».

Ранее судимый безработный житель Барановичей выпивал с приятелем спиртное. Воспользовавшись тем, что товарищ уснул, он украл у него смартфон Xiaomi Redmi 5 за 380 рублей, продал, а деньги потратил на алкоголь, пишет «Наш Край».

Прокурор запросил для обвиняемого два года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Мужчине пояснили, что до полного возмещения ущерба о смягчении наказания речи быть не может. Тогда обвиняемый попросил суд объявить перерыв. За это время он сбегал в магазин и купил новый телефон Xiaomi Redmi 5, который и вручил потерпевшему.
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Тэги: суд домашняя химия кража Город: Барановичи

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