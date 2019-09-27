Украиноязычная рэперша Alyona Alyona выпустила клип «Завтра»

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Новая звезда украинской сцены, о которой писали мировые СМИ, рассказывает о своем успехе, показывает кадры из концертов и путешествий.

В клипе, который опубликован на официальном ютьюб-канале исполнительницы, снялись МС Элина Паника, Коля Ekspert, рэпер Noize MC, ONUKA и звезда британского грайма Skepta.

Данный клип стал одиннадцатым всего за год с начала карьеры рэперши. Ее клип на песню «Залишаю свій дім» имеет более 3,5 млн просмотров.

Рэп-исполнительница получила 21 сентября в Гамбурге престижную музыкальную премию Anchor, сообщали на iod.media. На странице премии в «фейсбуке» жюри прокомментировали ее так: «Мы выбрали артистку, которая заставила нас "офигеть" с первой же минуты, когда она начала выступать».

Ранее об Аlyona Alyona написали американские Vogue и The New York Times. Последний включил украинку в 15 самых интересных молодых исполнителей из Европы.
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Тэги: Alyona Alyona украинский рэп украинская музыка Персона: Alyona Alyona

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