Украиноязычная рэперша Alyona Alyona выпустила клип «Завтра»
Новая звезда украинской сцены, о которой писали мировые СМИ, рассказывает о своем успехе, показывает кадры из концертов и путешествий.
В клипе, который опубликован на официальном ютьюб-канале исполнительницы, снялись МС Элина Паника, Коля Ekspert, рэпер Noize MC, ONUKA и звезда британского грайма Skepta.
Данный клип стал одиннадцатым всего за год с начала карьеры рэперши. Ее
Рэп-исполнительница получила 21 сентября в Гамбурге престижную музыкальную премию Anchor, сообщали на
Ранее об Аlyona Alyona написали американские