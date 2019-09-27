«Белпочта»: 1 октября белорусы смогут бесплатно получить и отправить почтовые карточки

1 октября «Белпочта» проведет промомероприятие «150 лет почтовой карточке». В определенных отделениях почтовой связи Минска и областных центров можно будет бесплатно получить почтовые карточки, подписать их и отправить своим близким, друзьям и партнерам по территории Беларуси.

На мероприятии сотрудники «Белпочты» расскажут посетителям о новой услуге «Оплаченная пересылка», приобретении товаров и почтовой продукции в интернет-магазине предприятия, а также о возможности получения информации о новых услугах и акциях «Белпочты» по Viber и Е-mail.

Адреса проведения мероприятия «150 лет почтовой карточке»:

Минск, Главпочтамт, проспект Независимости, д. 10, круглый зал, с 15.00 до 16.00;

Брест, ОПС № 5, ул. Пушкинская, д. 1, с 11.00 до 13.00;

Витебск, ОПС № 15, Московский проспект, д.10, с 11.00 до 13.00;

Гомель, ОПС № 50, проспект Ленина, д. 1, с 12.00 до 15.00;

Гродно, ОПС № 25, ул. К.Маркса, д. 29, с 11.00 до 13.00;

Борисов, ОПС № 5, ул. Труда, д. 5, с 11.00 до 13.00;

Могилев, ОПС № 30, ул. Первомайская, д. 28 (почтовая лавка «Штемпель»), с 11.00 до 12.00.