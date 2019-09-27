Учеников мусульманской школы в Нигерии подвешивали к потолку, избивали и насиловали

/ Мир
Просмотров: 628

В школе была оборудована своего рода камера пыток, где закованных в цепи учеников подвешивали к потолку и избивали. Тела пострадавших обезображены следами побоев и издевательств, некоторых подвергали сексуальному насилию.

Источник: полиция Нигерии

На севере Нигерии правоохранители освободили более 300 мальчиков из мусульманской школы-интерната в штате Кадуна, которые подвергались пыткам и сексуальному насилию. По итогам полицейского рейда хозяин школы и шесть сотрудников арестованы, передает aljazeera.com.

В здании интерната были обнаружены помещения, где вопреки их воле ученики и несколько взрослых «содержались в самых отвратительных и бесчеловечных условиях под предлогом обучения Корану и нравственного преображения». Ученики, некоторым из которых всего девять лет, были закованы в цепи и теснились в небольшой комнате.

Открывшаяся около 10 лет назад школа принимала на обучение детей, которых привозили сами родители, с целью преподавания Корана и избавления от пристрастия к наркотикам и другим пагубным привычкам.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пытки издевательства Нигерия

Другие материалы на эту тему:

Тюремные игрушки. Кукла для пыток появилась в Беларуси

Тюремные игрушки. Кукла для пыток появилась в Беларуси

Фонд дикой природы заподозрили в причастности к убийствам и пыткам

Фонд дикой природы заподозрили в причастности к убийствам и пыткам

Следственный комитет России задержал двоих садистов из ярославской колонии

Следственный комитет России задержал двоих садистов из ярославской колонии

Гоняли ток по телу. Правозащитница из Казани рассказала о пытках в УБОП

Гоняли ток по телу. Правозащитница из Казани рассказала о пытках в УБОП