Учеников мусульманской школы в Нигерии подвешивали к потолку, избивали и насиловали

В школе была оборудована своего рода камера пыток, где закованных в цепи учеников подвешивали к потолку и избивали. Тела пострадавших обезображены следами побоев и издевательств, некоторых подвергали сексуальному насилию.

Источник: полиция Нигерии

На севере Нигерии правоохранители освободили более 300 мальчиков из мусульманской школы-интерната в штате Кадуна, которые подвергались пыткам и сексуальному насилию. По итогам полицейского рейда хозяин школы и шесть сотрудников арестованы, передает aljazeera.com .

В здании интерната были обнаружены помещения, где вопреки их воле ученики и несколько взрослых «содержались в самых отвратительных и бесчеловечных условиях под предлогом обучения Корану и нравственного преображения». Ученики, некоторым из которых всего девять лет, были закованы в цепи и теснились в небольшой комнате.

Открывшаяся около 10 лет назад школа принимала на обучение детей, которых привозили сами родители, с целью преподавания Корана и избавления от пристрастия к наркотикам и другим пагубным привычкам.