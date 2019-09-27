Дмитрий Крутой: Беларусь может присоединиться к ВТО уже в июне 2020 года

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К июню 2020 года Беларусь может завершить процесс присоединения ко Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил министр экономики Дмитрий Крутой в рамках X Дня немецкой экономики в Беларуси.

Фото economy.gov.by

По словам министра, сегодня страна практически на «финишной прямой» процесса вступления в ВТО. Дмитрий Крутой выразил надежду, что Беларусь станет полноценным членом организации на XII Министерской конференции ВТО в Нур-Султане, сообщает ont.by.


Назван главный тормоз вступления Беларуси в ВТО

ВТО — международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. На данный момент в ВТО входят 164 страны. 

Переговоры по вступлению Беларуси в ВТО продолжаются с 1993 года.
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Тэги: Беларусь в ВТО Персона: Дмитрий Крутой

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