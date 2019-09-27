Минюст прекратил действие лицензии минского агентства недвижимости из-за жалобы клиента

Рассмотрению вопроса о прекращении действия лицензии предшествовала жалоба одного из клиентов, обратившегося в агентство недвижимости «Виктория» за оказанием услуг по найму жилья.

По данным Минюста, выявлен факт оказания потребителю риелторских услуг без заключения в письменной форме договора, что является грубым нарушением законодательства. Также установлены факты повторного нарушения агентством лицензионных требований и условий.

Действие лицензии указанного агентства прекращается с 4 октября.