В Беларуси увеличится число банков, выплачивающих пенсии и пособия

До 18 октября все банки, ранее обращавшиеся в Министерство труда и социальной защиты с просьбой получить право выплаты пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию, получат проекты договоров и условия подключения к системе, сообщили в пресс-службе Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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В начале недели стало известно, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение Министерству труда и социальной защиты с предписанием в срок до 18 октября принять меры для обеспечения равного доступа всех белорусских банков к работе с выплатами пенсий и пособий, сообщает БелаПАН .

Такой шаг был связан с тем, что некоторые банки на протяжении нескольких лет направляли обращения в ведомство с просьбой подключения к системе, однако каждый раз получали отказы по разным причинам.

К разрешению вопроса представители банков, НКФО ЕРИП и Минтруда пришли на совещании в офисе РСПП, прошедшем 26 сентября.

Фактически, проекты договоров получат банки, имеющие техническую и организационную возможность заниматься такой деятельностью.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Беларуси пенсии и пособия в связи с достижением пенсионного возраста можно получить лишь в пяти банках, в то время как в стране действует 24 банка.