В Беларуси увеличится число банков, выплачивающих пенсии и пособия

/ Экономика
Просмотров: 74

До 18 октября все банки, ранее обращавшиеся в Министерство труда и социальной защиты с просьбой получить право выплаты пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию, получат проекты договоров и условия подключения к системе, сообщили в пресс-службе Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Фото pravo.by

В начале недели стало известно, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение Министерству труда и социальной защиты с предписанием в срок до 18 октября принять меры для обеспечения равного доступа всех белорусских банков к работе с выплатами пенсий и пособий, сообщает БелаПАН.


МАРТ потребовал обеспечить для всех банков возможность выплачивать пенсии и пособия

Такой шаг был связан с тем, что некоторые банки на протяжении нескольких лет направляли обращения в ведомство с просьбой подключения к системе, однако каждый раз получали отказы по разным причинам.

К разрешению вопроса представители банков, НКФО ЕРИП и Минтруда пришли на совещании в офисе РСПП, прошедшем 26 сентября.

Фактически, проекты договоров получат банки, имеющие техническую и организационную возможность заниматься такой деятельностью.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Беларуси пенсии и пособия в связи с достижением пенсионного возраста можно получить лишь в пяти банках, в то время как в стране действует 24 банка.

 

Сюжет: Бизнес в Беларуси
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выплата пенсий банки

Другие материалы на эту тему:

Почему удвоились плохие долги в банках

Почему удвоились плохие долги в банках

Банки будут сокращать персонал. Что делать людям?

Банки будут сокращать персонал. Что делать людям?

КГК предложил увеличить бюджет ФСЗН за счет «жирных котов»

КГК предложил увеличить бюджет ФСЗН за счет «жирных котов»

Белорусов ожидает новый бум потребительского кредитования

Белорусов ожидает новый бум потребительского кредитования