Джонсон проиграл голосование после возобновления работы британского парламента

Первое же голосование парламента Британии после возобновления работы стало проигрышным для премьер-министра Бориса Джонсона.

Парламентарии проголосовали против просьбы правительства сделать на следующей неделе трехдневный перерыв в работе парламента в связи с проведением ежегодной конференции Консервативной партии. Правительственное предложение в поддержку короткого парламентского перерыва было отклонено 306 голосами против 289. Об этом сообщает Politico .

Это уже седьмое поражение Джонсона в парламенте. Голосование не означает, что конференция консерваторов не состоится, но теперь депутаты этой партии столкнутся с трудностями при поездках туда и обратно с места проведения в Манчестере, обратно в Вестминстер, если они будут обязаны участвовать в голосовании.