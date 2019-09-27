Джонсон проиграл голосование после возобновления работы британского парламента

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Первое же голосование парламента Британии после возобновления работы стало проигрышным для премьер-министра Бориса Джонсона.


Палата общин британского парламента нанесла премьеру-евроскептику два тяжелых удара

Парламентарии проголосовали против просьбы правительства сделать на следующей неделе трехдневный перерыв в работе парламента в связи с проведением ежегодной конференции Консервативной партии. Правительственное предложение в поддержку короткого парламентского перерыва было отклонено 306 голосами против 289. Об этом сообщает Politico.

Это уже седьмое поражение Джонсона в парламенте. Голосование не означает, что конференция консерваторов не состоится, но теперь депутаты этой партии столкнутся с трудностями при поездках туда и обратно с места проведения в Манчестере, обратно в Вестминстер, если они будут обязаны участвовать в голосовании.
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Тэги: Великобритания Персона: Борис Джонсон Город: Лондон

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