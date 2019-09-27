Аудиофакт. Школьникам в Марьиной Горке рассказали о гей-солдатах НАТО в памперсах
Начальник музея 5-й отдельной бригады Людмила Голубенко пыталась навязать школьникам пропаганду времен Холодной войны.
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«В американской армии, а вообще — в натовской, — теперь мальчики в памперсах ходят. Нормально, конечно! Есть рядом ящик. В котором у него помадка. Рядом "подруга", — тоже нормально, да? Ну "подруга" — мужчина, ясное дело. Это нормальное натовское войско, мы приехали!», — говорила ученикам пропагандистка.
«Там ценностей почти не осталось — к ним пришли мусульмане. Они со своей толерантностью теряют свои страны. Они боятся. Немцы боятся находиться у себя дома сегодня. Французы боятся, испанцы боятся, греки вообще горькие слезы льют. Вот что бывает, когда ты толерантный к некоторым вещам. Нужно сохранять свою веру, свою землю, надо сохранять то, что у нас есть. Вот это надо просто запомнить, ребята», — продолжила сотрудница музея.
Прокомментировала она и Майдан в Киеве: «Когда на площади прыгают, обернувшись флагами: "Кто не скачет — тот москаль", обернувшись флагами, это уже не люди».