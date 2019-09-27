Оппозиционера Максима Урбановича оштрафовали за цветы к памятнику Купале

Судья Центрального районного суда Минска Иван Костян оштрафовал активиста на 20 базовых величин (510 рублей).

Урбанович намерен обжаловать постановление суда, поскольку вины не признал, а милицейский протокол считает не соответствующим действительности. Активист говорит, что ни пикетирования, ни какой бы то ни было массовой акции 25 августа в парке Янки Купалы молодофронтовцы не проводили, пишет svaboda.org .

«В тот день мы организовали велосипедный пробег через Минск в Куропаты, нас было четверо, — рассказал Максим Урбанович. — Сначала заехали в Красный костел, молились за Беларусь, а оттуда доехали на велосипедах до парка Янки Купалы. Там возложили цветы, поставили свечи к памятнику, сфотографировались с бело-красно-белыми флагами и поехали дальше через город. Ехали с флагами, нас никто не останавливал. И в парке у нас плакатов не было, лозунгов не выкрикивали».

Велосипедный пробег 25 августа активисты посвятили годовщине провозглашения независимости Беларуси, которое состоялось 29 августа 1991 года.