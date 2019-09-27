Трамп обозвал журналистов тварями и подонками
Об этом глава Белого дома сказал на закрытой встрече с дипломатами.
«Вы знаете этих тварей в прессе. Они твари, одни из худших человеческих существ, которых вы встречали. Они подонки, многие из них — подонки», — цитирует Трампа
Заявление было сделано на фоне скандала вокруг разговора Трампа с президентом Владимиром Зеленским, после которого спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента из-за предполагаемого давления на президента Украины.