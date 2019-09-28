Область повышенного атмосферного давления оккупировала Беларусь
В субботу территория Беларуси будет оставаться в области повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве регионов пройдут дожди.
Утром местами сгустится туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывистый. Максимально воздух прогреется до +11..+17°C (на юго-западе до +19°C).
В столице вероятность дождя составляет 80-90%. Термометр в течение суток покажет следующие значения:
- утром +6..+8°C;
- днем +12..+14°C;
- вечером +9..+11°C.