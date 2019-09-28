Область повышенного атмосферного давления оккупировала Беларусь

/ Общество
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В субботу территория Беларуси будет оставаться в области повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве регионов пройдут дожди.

Утром местами сгустится туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывистый. Максимально воздух прогреется до +11..+17°C (на юго-западе до +19°C).

В столице вероятность дождя составляет 80-90%. Термометр в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +6..+8°C;
  • днем +12..+14°C;
  • вечером +9..+11°C.
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Тэги: погода

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