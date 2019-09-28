Область повышенного атмосферного давления оккупировала Беларусь

В субботу территория Беларуси будет оставаться в области повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве регионов пройдут дожди.

Утром местами сгустится туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывистый. Максимально воздух прогреется до +11..+17°C (на юго-западе до +19°C).

В столице вероятность дождя составляет 80-90%. Термометр в течение суток покажет следующие значения: