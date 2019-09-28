В баре на Немиге ночью произошло ЧП

/ Происшествия
Просмотров: 632

В ночь на субботу, 28 сентября, в одном из баров на улице Немига в Минске произошло ЧП.

Как сообщили в дежурной части Минского городского управления МЧС, в результате произошло «загорание инфракрасной газовой горелки с последующей разгерметизацией газового баллона».

Спасатели отметили, что эвакуация не проводилась — находившиеся в баре люди самостоятельно покинули опасную зону.

В результате огнем были повреждены летняя терраса, мебель, оконные блоки, входная дверь, остекление, закопчено помещение бара.

Также повреждено остекление окон пяти этажей торгово-административного центра, на первом этаже которого находится бар.

Кроме этого, потребуется замена двери запасного выхода из обувного магазина.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории Беларуси произошло 14 пожаров: в Гродненской области — четыре, Брестской и Витебской — по три, Минской — два, Могилевской и Минске — по одному.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пожар Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»