В баре на Немиге ночью произошло ЧП

В ночь на субботу, 28 сентября, в одном из баров на улице Немига в Минске произошло ЧП.

Как сообщили в дежурной части Минского городского управления МЧС, в результате произошло «загорание инфракрасной газовой горелки с последующей разгерметизацией газового баллона».

Спасатели отметили, что эвакуация не проводилась — находившиеся в баре люди самостоятельно покинули опасную зону.

В результате огнем были повреждены летняя терраса, мебель, оконные блоки, входная дверь, остекление, закопчено помещение бара.

Также повреждено остекление окон пяти этажей торгово-административного центра, на первом этаже которого находится бар.

Кроме этого, потребуется замена двери запасного выхода из обувного магазина.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории Беларуси произошло 14 пожаров: в Гродненской области — четыре, Брестской и Витебской — по три, Минской — два, Могилевской и Минске — по одному.