Сегодня стартует сезон осенних ярмарок

С сегодняшнего дня в Беларуси стартует сезон осенних ярмарок, на которых можно будет запастись на зиму овощами и фруктами.

Как сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, ярмарки будут работать во всех районах столицы. Основные по традиции будут расположены на площадках у Дворца спорта и «Чижовка-Арены».

Отмечается, что кроме овощей и фруктов свой товар представят производители мясной, молочной, консервной продукции, рыбы и рыбной продукции.

Ярмарки пройдут на выходных вплоть до ноября.