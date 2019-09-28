Сегодня стартует сезон осенних ярмарок

/ Экономика
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С сегодняшнего дня в Беларуси стартует сезон осенних ярмарок, на которых можно будет запастись на зиму овощами и фруктами.

Как сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, ярмарки будут работать во всех районах столицы. Основные по традиции будут расположены на площадках у Дворца спорта и «Чижовка-Арены».

Отмечается, что кроме овощей и фруктов свой товар представят производители мясной, молочной, консервной продукции, рыбы и рыбной продукции.

Ярмарки пройдут на выходных вплоть до ноября.
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Тэги: ярмарка Город: Минск

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