Почти половины граждан США — за импичмент Трампу

Почти половина опрошенных американцев поддерживает проведение процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, начатой демократами из Палаты представителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса издания The Hill и исследовательской компании HarrisX, передает РБК .









Опрос проводился 26-27 сентября на фоне официального расследования скандала с телефонным разговором Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Так, 47% респондентов выступили за проведение процедуры импичмента в отношении Трампа. Против высказались 42% опрошенных, не определились с ответом 11%. Всего в опросе участвовала 1 тыс. человек.

Расследование началось после того, как один из сотрудников службы разведки сообщил, что Трамп, разговаривая по телефону с Зеленским, надавил на него, требуя начать следственные мероприятия в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Позже Белый дом рассекретил запись телефонного разговора лидеров государств, однако Минюст США не нашел в беседе ничего противозаконного. В Палате представителей, в свою очередь, после публикации заявили о необходимости начала процедуры импичмента и вызвали в суд госсекретаря страны Майка Помпео. Более того, показания должны будут дать бывший посол США в Украине Мари Йованович, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и посол страны в Евросоюзе Гордон Сондленд.