Брестские гаишники установили едва не сбившего 8-летнюю девочку водителя — она на два года лишена прав
Просмотров: 34
Сотрудники Госавтоинспекции Бреста обратили внимание на видео, размещенное 17 сентября в Интернете, на котором видно, как лишь чудо уберегло девочку от попадания под колеса автомобиля, ехавшего на запрещающий сигнал светофора.
Как
Сотрудники ГАИ установили водителя автомобиля — им оказалась 35-летняя брестчанка. Нарушитель лишена права управления авто сроком на два года и оштрафована.