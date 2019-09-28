Брестские гаишники установили едва не сбившего 8-летнюю девочку водителя — она на два года лишена прав

Сотрудники Госавтоинспекции Бреста обратили внимание на видео, размещенное 17 сентября в Интернете, на котором видно, как лишь чудо уберегло девочку от попадания под колеса автомобиля, ехавшего на запрещающий сигнал светофора.









Как сообщает УВД Брестского облисполкома, на перекрестке улиц Махновича и Сальникова 8-летняя девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В эти же мгновения буквально в метре от школьницы «зебру» проскочил автомобиль «Рено» желтого цвета. На счастье, девочка оступилась и упала на переходе, что спасло ее от столкновения с авто.

Сотрудники ГАИ установили водителя автомобиля — им оказалась 35-летняя брестчанка. Нарушитель лишена права управления авто сроком на два года и оштрафована.