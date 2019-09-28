Дорожный сбор «отвяжется» от техосмотра и будет выплачиваться по месяцам

Министерство финансов Беларуси готовит проект указа президента, который предусматривает отвязку госпошлины от техосмотра и возможность платить по месяцам. Такая информация размещена на сайте финансового ведомства, сообщает БелаПАН .

С 2014 года для финансирования дорожной инфраструктуры всех автовладельцев в Беларуси обязали уплачивать госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспорта к участию в дорожном движении. При этом госпошлину автовладельцы сейчас должны уплачивать во время прохождения техосмотра за весь период действия разрешения, то есть до наступления даты прохождения очередного техосмотра.

«Это вызывает нарекания со стороны отдельных граждан (пенсионеры, лица, эпизодически эксплуатирующие транспортные средства, в том числе мотоциклы, прицепы и др.), поскольку такой порядок не учитывает интенсивность (сезонность) использования дорог», — констатируют в Минфине.

В связи с этим министерство готовит проект указа президента «О плате за пользование автомобильными дорогами и отдельными элементами улично-дорожной сети», который предусматривает отвязку уплаты госпошлины от прохождения техосмотра транспорта и ее взимание в виде платы за участие транспортных средств в дорожном движении.

Планируется, что плата будет вноситься гражданами по заявительному принципу исходя из планируемого периода участия транспортного средства в дорожном движении. Так, если гражданин не будет эксплуатировать транспортное средство (например, в зимний период), то плата вноситься не будет, а гражданами, круглогодично использующими транспортные средства, к ставкам платы будет применяться понижающий коэффициент 0,8 (при единовременном ее внесении за 12 и более месяцев подряд).

Таким образом, размер месячной платы за легковой автомобиль в зависимости от разрешенной максимальной массы транспортного средства будет составлять от 0,25 до 0,91 базовой величины.

Для удобства плата будет вноситься через систему ЕРИП в круглосуточном режиме (7/24/365), а также через кассы банков и отделения почтовой связи до начала участия транспортного средства в дорожном движении либо не позднее последнего числа месяца, в котором оно участвовало в дорожном движении.

Одновременно Минфин сообщает, что госпошлина, уплаченная за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до вступления в силу этого указа, будет засчитываться в счет платы до истечения срока действия этого разрешения.

Введение в действие нового порядка предусматривается не ранее 1 января 2020 года, подчеркивают в Минфине.

Стоит отметить, что ранее уже был подготовлен проект президентского указа «О платежах за участие в дорожном движении», который предполагал, что дорожный сбор автовладельцы будут уплачивать отдельно от техосмотра. Однако на тот момент решение не было поддержано администрацией президента. В ходе дискуссии на государственном уровне было отмечено: предложенный вариант взимания дорожного сбора является недостаточно справедливым, поскольку не учитывает интенсивности использования транспортного средства. Поэтому рассматривался также вариант о включении дорожного сбора в стоимость топлива. Вместе с тем при таком механизме взимания дорожного сбора могли бы пострадать наименее обеспеченные слои населения. Включение дорожного сбора в стоимость топлива неизбежно приведет к увеличению стоимости не только бензина, но и других товаров и услуг.

В МВД также высказывались за то, чтобы отвязать уплату дорожного сбора от техосмотра. По данным ведомства, в 2018 году техосмотр прошли 1 млн 239 тыс. автомобилей, а в 2013-м, до введения госпошлины, — 1 млн 869 тыс. Таким образом, в прошлом году зафиксировано снижение случаев прохождения техосмотра на 34% по сравнению с 2013-м.