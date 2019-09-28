Арина Соболенко выиграла турнир в китайском Ухане

В субботу, 28 сентября, прима белорусского женского тенниса Арина Соболенко, обыграв в финале Элисон Риске, стала победительницей турнира в Ухане.

Фото: tennis.by

Белоруска (14-й номер рейтинга ВТА) второй год подряд становится лучшей в этом турнире в китайском городе с призовым фондом 2 527 250 долларов.

В решающем матче наша соотечественница взяла верх над американкой Элисон Риске (35 ВТА) — 6:3, 3:6, 6:1.

На пути к финалу Соболенко обыграла пять соперниц: соотечественницу Александру Саснович (51) — 6:1, 6:2, Даниэллу Коллинз из США (33) — 6:1, 6:0, голландку Кики Бертенс (8) — 6:1, 7:6 (9:7), Елену Рыбакину (Казахстан, 50) — 6:3, 1:6, 6:1 и первую ракетку мира австралийку Эшли Барти — 7:5, 6:4.

Теперь на счету Соболенко четыре выигранных в одиночном разряде турнира ВТА.

На этом Арина Соболенко не зачехляет свою ракетку в Ухане — в финале парного разряда она с Элизе Мертенс из Бельгии сыграет с китайско-российским дуэтом Йинь-Йинь Дуань / Вероника Кудерметова.