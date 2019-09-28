В Черновцах родились девочки — сиамские близнецы
В Черновцах родились девочки — сиамские близнецы. Как сообщил
По словам медика, у девочек одно тело, но две головы.
А у роженицы — жительницы Черновицкой области — это была первая беременность. Медик отметил, что сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно.
«Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности», — сказал главврач. Он добавил, что женщина готовилась к родам в Киеве, однако их пришлось принимать в Черновицкой больнице.
«Роды начались преждевременно — в 33 недели», — сказал Альберт Курицын. По его словам, этот случай является редким не только для Украины, но и для всего мира.
«Хоть я и давно работаю, мне не приходилось встречаться с такой патологией», — сообщил Альберт Курицын.