В Черновцах родились девочки — сиамские близнецы. Как сообщил УНИАН главный врач роддома №2 Альберт Курицын, это произошло в ночь на 28 сентября в его медицинском учреждении.

Девочки имеют одно тело, но две головы. Фото: pixabay.com

По словам медика, у девочек одно тело, но две головы.

А у роженицы — жительницы Черновицкой области — это была первая беременность. Медик отметил, что сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно.

«Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности», — сказал главврач. Он добавил, что женщина готовилась к родам в Киеве, однако их пришлось принимать в Черновицкой больнице.

«Роды начались преждевременно — в 33 недели», — сказал Альберт Курицын. По его словам, этот случай является редким не только для Украины, но и для всего мира.

«Хоть я и давно работаю, мне не приходилось встречаться с такой патологией», — сообщил Альберт Курицын.