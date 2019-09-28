Завтра в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

Государственный концерн «Белнефтехим» вновь объявил об «изменении розничных цен на автомобильное топливо».

В сообщении предприятия отмечается, что за сентябрь 2019 года средняя котировка нефти по оценке составила 63 доллара США за баррель и увеличилась к августу нынешнего года на 6,6%. С учетом роста котировок нефти и изменения курса национальной валюты для белорусских НПЗ цена нефти выросла на 7%. «В сложившихся условиях в целях поддержания финансового состояния нефтеперерабатывающих заводов изменяются цены на нефтепродукты», сообщает концерн.

С 29 сентября 2019 года розничные цены на АЗС увеличиваются на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,58 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,68 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,90 руб., ДТ – 1,68 рубля.