С 1 октября в Беларуси вырастет в цене сахар

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) установило предельные минимальные цены и максимальную торговую надбавку на белый кристаллический сахар.

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Как сообщается в документе, размещенном на Национальном правовом интернет-портале, с 1 октября до конца года минимальная розничная цена будет 1,5 рубля с НДС, отпускная цена франко-отправления без НДС – 1,19 рубля, отпускная цена франко-назначения без НДС – 1,22 рубля.

Согласно постановлению МАРТ от 25 сентября 2019 года № 78, формирование цен на белый кристаллический сахар производится с учетом конъюнктуры рынка, но не ниже предельных минимальных цен.

Максимальная цена должна быть не выше 15 % к отпускной цене производителя или импортера при учете оптовой надбавки. На сахар в мелких упаковках (по 20 г и меньше) решение министерства не распространяется.

Причиной такого решения называют наплыв дешевого сахара из России. Для защиты отечественного производителя и снижения рисков для продовольственной безопасности страны МАРТ и пошел на подобные меры.