Полиция Франкфурта задержала «человека-паука» после его подъема на небоскреб
Французскому скалолазу Алену Роберу потребовалось всего 20 минут, чтобы вскарабкаться на 42-этажное здание.
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В ходе предварительного расследования установлено, что зданию, на строительство которого в период с 2002 по 2004 годы были потрачены около 480 млн евро, не был нанесен ущерб. 57-летнему французу потребовалось всего около 20 минут, чтобы подняться на высотку. Соответствующего разрешения и страховки у него не было.
Заметив восхождение, многие прохожие стали останавливаться и делать снимки. Мужчину задержали, когда он спустился на землю.
Ален Робер известен благодаря своему экстремальному увлечению. На счету «человека-паука» — более 90 восхождений на высотные здания по всему миру, он включен в Книгу рекордов Гиннесса. Француз обычно совершает свои восхождения без разрешения властей и владельцев зданий, его неоднократно арестовывали. В августе он забрался на небоскреб в Гонконге, где уже несколько месяцев не утихают протесты, и растянул транспарант в поддержку мира.