Полиция Франкфурта задержала «человека-паука» после его подъема на небоскреб

Французскому скалолазу Алену Роберу потребовалось всего 20 минут, чтобы вскарабкаться на 42-этажное здание.

Ален Робер. Фото: ru.wikipedia.org

Как сообщает «Дойче велле» , 57-летний Робер, известный как «человек-паук», был задержан германской полицией после того, как в субботу, 28 сентября, забрался на 153-метровый небоскреб Skyper в финансовом центре Франкфурта-на-Майне (земля Гессен). Правоохранительные органы изучают, не нарушил ли мужчина право на частную собственность. В этом случае ему может грозить штраф.

В ходе предварительного расследования установлено, что зданию, на строительство которого в период с 2002 по 2004 годы были потрачены около 480 млн евро, не был нанесен ущерб. 57-летнему французу потребовалось всего около 20 минут, чтобы подняться на высотку. Соответствующего разрешения и страховки у него не было.

French free climber Alain Robert detained by German police after scaling a 153-meter building in Frankfurt https://t.co/fafvpHBEz0 pic.twitter.com/c9YbzGojBi — DAILY SABAH (@DailySabah) 28 сентября 2019 г.

Заметив восхождение, многие прохожие стали останавливаться и делать снимки. Мужчину задержали, когда он спустился на землю.

Ален Робер известен благодаря своему экстремальному увлечению. На счету «человека-паука» — более 90 восхождений на высотные здания по всему миру, он включен в Книгу рекордов Гиннесса. Француз обычно совершает свои восхождения без разрешения властей и владельцев зданий, его неоднократно арестовывали. В августе он забрался на небоскреб в Гонконге, где уже несколько месяцев не утихают протесты, и растянул транспарант в поддержку мира.