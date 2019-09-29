Атмосферные фронты из Западной Европы принесли дожди и грозы

/ Общество
Просмотров: 215

В воскресенье погоду на территории Беларуси продолжат определять атмосферные фронты, которые перемещаются с Западной Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах пройдут дожди (местами прогремят грозы).

Утром местами слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Максимально днем воздух прогреется до +13..+19°С.

В столице дождь. Столбик термометра поепжет следующие значения:

  • утром +11..+13°С;
  • днем +14..+16°С;
  • вечером +11..+13°С.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском