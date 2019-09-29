Атмосферные фронты из Западной Европы принесли дожди и грозы
В воскресенье погоду на территории Беларуси продолжат определять атмосферные фронты, которые перемещаются с Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах пройдут дожди (местами прогремят грозы).
Утром местами слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Максимально днем воздух прогреется до +13..+19°С.
В столице дождь. Столбик термометра поепжет следующие значения:
- утром +11..+13°С;
- днем +14..+16°С;
- вечером +11..+13°С.