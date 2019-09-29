Атмосферные фронты из Западной Европы принесли дожди и грозы

В воскресенье погоду на территории Беларуси продолжат определять атмосферные фронты, которые перемещаются с Западной Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах пройдут дожди (местами прогремят грозы).

Утром местами слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Максимально днем воздух прогреется до +13..+19°С.

В столице дождь. Столбик термометра поепжет следующие значения: