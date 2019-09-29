Вудкрофт о поражении от «Нефтехимика»: надо убрать необоснованные ошибки, которых пока достаточно

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт заявил, что в действия его команды пока еще много невынужденных ошибок.

Такое заявление наставник сделал после проигранного в серии буллитов матча с «Нефтехимиком» (4:5).

Он отметил, что «зубры» хорошо начали игру и провели первые десять минут «так, как нужно проводить выездные матчи: глубоко, с хорошим форчеком».

Вудкрофт заметил, что после первой шайбы команда перестала кататься и давить, последовал ряд удалений.

«Хочу отметить, что мне понравилось, как команда в конце собралась, боролась и вернулась в игру. КХЛ — очень сильная лига. Чтобы играть в этой лиге, мы должны убрать необоснованные ошибки, которых пока достаточно. Мы должны их искоренять, чтобы играть и показывать хороший результат», — подчеркнул Вудкрофт.

В субботу «Динамо» завершило выездную серию в Нижнекамске поражение от «Нефтехимика» в серии послематчевых буллитов — 4:5.

У белорусской команды отличились: Шор (05:11), Граньяни (21:26-бол.), Мартынов (28:38), А.Костицын (59:47); у россиян: Шарипзянов (15:27-бол.), Порядин (16:57-бол.), Уайт (26:17), Авцин (34:15), Митчелл (65:00 — решающий буллит).

Вот результаты всех матчей минчан в этом сезоне:

02.09. «Нефтехимик» — 2:4;

04.09. «Динамо» (М) — 2:3;

06.09. «Сочи» — 4:5;

08.09. «Спартак» — 5:4;

12.09. «Сибирь» — 2:3;

15.09. «Металлург» (Мг) — 3:2;

18.09. «Амур» — 1:0 ОТ;

21.09. «Йокерит» — 5:0;

24.09. «Торпедо» — 3:4 ОТ;

26.09. «Северсталь» — 2:3 Б;

28.09. «Нефтехимик» — 4:5 Б.