БАТЭ, победив «Неман», продолжает гонку за брестчанами. Чем ответит «Шахтер»?
Сегодня тремя матчами завершается 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
Вот результаты уже состоявшихся игр:
- «Минск» — «Энергетик-БГУ» — 1:6;
- «Дняпро» — «Слуцк» — 2:0;
- «Торпедо-БелАЗ» — «Гомель» — 2:0;
- БАТЭ — «Неман» — 1:0;
- «Динамо» (Бр) — «Торпедо» (Мн) — 3:0 (тех. рез.);
Сегодняшние матчи:
- «Славия» — «Городея» (начало в 15:00);
- «Витебск» — «Ислочь» (17:00);
- «Динамо» (Мн) — «Шахтер» (19:00).
Пока турнирная таблица выглядит следующим образом:
- Динамо (Бр) — 58 очков (после 23 матчей);
- БАТЭ — 53 (22);
- Шахтер — 50 (21);
- Динамо (Мн) — 43 (21);
- Торпедо-БелАЗ — 41 (23);
- Ислочь — 37 (22);
- Городея — 31 (22);
- Неман — 26 (23);
- Слуцк — 26 (23);
- Витебск — 24 (22);
- Славия — 23 (21);
- Минск — 23 (23);
- Энергетик-БГУ — 19 (23);
- Дняпро — 19 (22);
- Гомель — 18 (23);
- Торпедо (Мн) — 6 (22).