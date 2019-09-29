БАТЭ, победив «Неман», продолжает гонку за брестчанами. Чем ответит «Шахтер»?

/ Спорт
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Сегодня тремя матчами завершается 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Вот результаты уже состоявшихся игр:

  • «Минск» — «Энергетик-БГУ» — 1:6;
  • «Дняпро» — «Слуцк» — 2:0;
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Гомель» — 2:0;
  • БАТЭ — «Неман» — 1:0;
  • «Динамо» (Бр) — «Торпедо» (Мн) — 3:0 (тех. рез.);

Сегодняшние матчи:

  • «Славия» —  «Городея» (начало в 15:00);
  • «Витебск» — «Ислочь» (17:00);
  • «Динамо» (Мн) — «Шахтер» (19:00).

Пока турнирная таблица выглядит следующим образом:

  1. Динамо (Бр) — 58 очков (после 23 матчей);
  2. БАТЭ — 53 (22);
  3. Шахтер — 50 (21);
  4. Динамо (Мн) — 43 (21);
  5. Торпедо-БелАЗ — 41 (23);
  6. Ислочь — 37 (22);
  7. Городея — 31 (22);
  8. Неман — 26 (23);
  9. Слуцк — 26 (23);
  10. Витебск — 24 (22);
  11. Славия — 23 (21);
  12. Минск — 23 (23);
  13. Энергетик-БГУ — 19 (23);
  14. Дняпро — 19 (22);
  15. Гомель — 18 (23);
  16. Торпедо (Мн) — 6 (22).
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Тэги: футбол-Беларусь

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