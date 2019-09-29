Назван лучший смартфон года

Один из ведущих мировых новостных порталов американский ресурс Business Insider назвал лучший смартфон 2019 года.

Как отмечается , гаджетом №1 признан OnePlus 7T. Смартфон привлекает симпатичным дизайном, отличной камерой и хорошей автономностью.

Вот как выглядит топ-10 (рейтинг был составлен с учетом соотношения цены и качества):

OnePlus 7T; iPhone 11; OnePlus 7 Pro; Google Pixel 3a и Google Pixel 3a XL; OnePlus 6T; Samsung Galaxy S10e; iPhone XR; Samsung Galaxy Note 10 Plus; Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy S10 Plus; iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

OnePlus — китайская компания, являющаяся подразделением BBK Electronics. Компания создана в декабре 2013 года. Первый смартфон был представлен 23 апреля 2014 года.