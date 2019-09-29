Назван лучший смартфон года
Один из ведущих мировых новостных порталов американский ресурс Business Insider назвал лучший смартфон 2019 года.
Как
Вот как выглядит топ-10 (рейтинг был составлен с учетом соотношения цены и качества):
- OnePlus 7T;
- iPhone 11;
- OnePlus 7 Pro;
- Google Pixel 3a и Google Pixel 3a XL;
- OnePlus 6T;
- Samsung Galaxy S10e;
- iPhone XR;
- Samsung Galaxy Note 10 Plus;
- Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy S10 Plus;
- iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
OnePlus — китайская компания, являющаяся подразделением BBK Electronics. Компания создана в декабре 2013 года. Первый смартфон был представлен 23 апреля 2014 года.