Назван лучший смартфон года

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Один из ведущих мировых новостных порталов американский ресурс Business Insider назвал лучший смартфон 2019 года.

Как отмечается, гаджетом №1 признан OnePlus 7T. Смартфон привлекает симпатичным дизайном, отличной камерой и хорошей автономностью.

Вот как выглядит топ-10 (рейтинг был составлен с учетом соотношения цены и качества):

  1. OnePlus 7T;
  2. iPhone 11;
  3. OnePlus 7 Pro;
  4. Google Pixel 3a и Google Pixel 3a XL;
  5. OnePlus 6T;
  6. Samsung Galaxy S10e;
  7. iPhone XR;
  8. Samsung Galaxy Note 10 Plus;
  9. Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy S10 Plus;
  10. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

OnePlus — китайская компания, являющаяся подразделением BBK Electronics. Компания создана в декабре 2013 года. Первый смартфон был представлен 23 апреля 2014 года.
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