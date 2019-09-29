Сожители погибли на пожаре в Лиозно

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Трагедия произошла накануне ночью в одном из домов по улице Марии Октябрьской.

Как сообщили в МЧС, когда первые пожарные расчеты прибыли на место вызова, в окне квартиры на третьем этаже был виден огонь.


На пожаре в Червенском районе погибла женщина

Во время тушения пожара были обнаружены тела двух человек: 59-летнюю хозяйку и ее 57-летнего сожителя.

Отмечается, что из соседней квартиры был спасен мужчина, который после осмотра врачами от госпитализации отказался.

Не исключено, что к трагедии привело неосторожное обращение с огнем при курении.

Всего с начала года на территории Беларуси произошло 4684 пожара (за аналогичный период прошлого года — 4446), на которых погибли 329 человек (360).
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Лиозно

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