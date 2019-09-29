Лукашенко поздравил работников машиностроительного комплекса с Днем машиностроителя

Президент назвал машиностроение перспективной и динамично развивающейся отраслью белорусской экономики, а также национальным достоянием.

«Ветераны конструкторских бюро и производств, уникальные коллективы высококлассных специалистов — самое ценное, что есть в отрасли. Благодарю вас за преданность делу, стремление к совершенствованию, нацеленность на лидерские позиции и глобальный результат», — отметил Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

Глава государства пожелал работникам машиностроительного комплекса личного счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, креативных идей и воплощения инновационных решений.

День машиностроителя в Беларуси ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября.