В Саудовской Аравии застрелили личного телохранителя короля

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Личный телохранитель Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауда бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм скончался от огнестрельного ранения.

Фото: Al Arabiya

Генерал был застрелен накануне вечером в доме своего друга в городе Джедда. Там у него произошел конфликт с еще одним гостем по имени Мамдух бен Мешааль Аль Али. После ссоры Мамдух вышел из дома и вернулся уже с оружием, открыв беспорядочную стрельбу по всем, кто находился в доме, сообщает Al Arabiya.

Аль-Фагм получил тяжелое ранение и умер в больнице, пострадали еще двое человек, в том числе хозяин дома. Когда на место происшествия прибыла полиция, преступник отказался сдаться и был застрелен сотрудниками правопорядка. В результате перестрелки были ранены пятеро полицейских.
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Тэги: телохранитель король Персона: Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд Абдель Азиз аль-Фагм Город: Джедда

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