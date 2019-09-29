Около 100 противников строительства аккумуляторного завода собрались в центре Бреста

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В Бресте на площади Ленина 29 сентября около полудня в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12:40 на площади их было более 100 человек. Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.

Собравшиеся отмечали, что до сих пор окончательно вопрос с аккумуляторным заводом не решен, поэтому их главной задачей остается закрытие предприятия.


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После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь», где проходят предвыборные пикеты.

Четыре противника строительства предприятия намерены баллотироваться в Палату представителей: Александр Кабанов, Роман Кисляк, Елена Макаревич и Владимир Мороз. С 18 сентября активисты проводят пикеты по сбору подписей в центре Бреста, микрорайонах города и в Брестском районе.
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Тэги: аккумуляторный завод АйПауэр Персона: Роман Кисляк Город: Брест

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