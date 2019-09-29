В столице Калмыкии протестовали против назначения мэром экс-главы ДНР

Несколько сотен жителей Элисты вышли на народный сход в знак протеста против назначения исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова.

Источник: kavkazr.com

«Цель схода — посмотреть друг на друга и дать огласку в соцсетях. Чтобы люди выкладывали фотографии со схода — и больше горожан узнавало о происходящем. Мы требуем отстранения Трапезникова от должности, и, если это не будет выполнено, то 1 октября мы придем к мэрии», — сказал инициатор схода, журналист Бадма Бюрчиев, сообщает «Кавказ.Реалии» . По его оценке, на сход пришли около 500 участников.

На сходе дважды пытался выступить спикер горсобрания Николай Орзаев, чтобы пояснить, почему депутаты проголосовали за назначение Трапезникова. Сначала его просто не стали слушать, впоследствии дали слово, но тот начал говорить о том, что у Трапезникова хорошее образование, что он отличный специалист, и эти высказывания вызвали негодование. Орзаева захлопали, загукали и ему пришлось прекратить свое выступление.

Также была создана петиция с требованием отстранить его от должности, она набрала более 1500 подписей.