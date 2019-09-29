Белорусский боец выиграл Гран-при на турнире по ММА

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Рустам Мохаммад (66 кг) выиграл Гран-при на международном турнире по смешанным единоборствам бойцовского промоушена New Fighting Generation в Минске в весовой категории.

На первой минуте финального поединка он одолел белоруса Руслана Сагайдака. Обладателем временного пояса бойцовского промоушена турнира стал Абдул Сами Фаизи (77 кг) из Афганистана, который был сильнее белоруса Евгения Кацера.

На турнире соревновались спортсмены из Афганистана, Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и России, которые провели 14 профессиональных рейтинговых боев по ММА.
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Тэги: ММА смешанные единоборства Персона: Рустам Мохаммад Город: Минск

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