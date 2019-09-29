Совмин снизил экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

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Беларусь 1 октября уменьшит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно соответствующему постановлению (№ 659), ставки экспортной пошлины составят: на сырую нефть — 87,2 доллара за тонну (ранее — 90,7); на прямогонный бензин — 47,9 доллара за тонну (ранее — 49,8). На товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла экспортная пошлина составит 26,1 доллара за тонну (ранее — 27,2).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 сентября. Тогда они также были снижены.
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Тэги: экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты НПЗ Город: Новополоцк

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