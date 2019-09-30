Беларусь сегодня будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
Просмотров: 193

На погоду в Беларуси по-прежнему оказывают влияние атмосферные фронты, которые движутся с Западной Европы.

В основном на территории страны в понедельник будет облачная погода. Практически во всех районах пройдут дожди (местами с грозами). Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в юго-западных районах порывы 15-20 м/с. В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опаности.

Максимально днем воздух прогреется до +13..+19°C (в южных районах до +22°C).

В столице пройдет дождь (возможна гроза). Температура воздуха:

  • утром +11..+13°C;
  • днем +14..+16°C;
  • вечером +12..+14°C.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: непогода погода сильный ветер оранжевый уровень опасности

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Жуткие кадры стихии, которая хозяйничала в Беларуси

Жуткие кадры стихии, которая хозяйничала в Беларуси

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь