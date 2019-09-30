Беларусь сегодня будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

На погоду в Беларуси по-прежнему оказывают влияние атмосферные фронты, которые движутся с Западной Европы.

В основном на территории страны в понедельник будет облачная погода. Практически во всех районах пройдут дожди (местами с грозами). Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в юго-западных районах порывы 15-20 м/с. В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опаности.

Максимально днем воздух прогреется до +13..+19°C (в южных районах до +22°C).

В столице пройдет дождь (возможна гроза). Температура воздуха:

утром +11..+13°C;

днем +14..+16°C;

вечером +12..+14°C.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей: