Матч «Динамо-Минск» — «Шахтер» завершился громким скандалом

Матч тура между минским «Динамо» и солигорским «Шахтером», прошедший в воскресенье, завершился громким скандалом.

Главный тренер минчан Сергей Гуренко обвинил судейскую бригаду как минимум в непрофессионализме и предрек ей дисквалификацию.

«Может, вы не увидели, но и до перерыва мы играли хорошо, — заметил наставник на вопрос, почему «Динамо» второй тайм провело лучше, чем первый. — У нас были четыре стопроцентных момента. Просто если убрать некоторые нюансы... Был чистый пенальти, выходы один в один, гол, который нам забили, — это вообще цирк. Да и вообще, то, что творилось в первом тайме...»

Он вспомнил свои выступления во второй российской лиге где, как считается, результат матча известен задолго до стартового свистка.

«Есть такая зона — Кавказ. У меня чувство было, что мы играем там, где-то очень далеко, а не в Беларуси. Я считаю, что люди, которых выставляют обслуживать такие матчи, должны им соответствовать, готовиться к судейству и популяризировать футбол, чтобы он был интересен, а не уничтожать его. Потому что... У меня нет слов. Раньше часто говорили так: если к тебе в карман залезут и деньги заберут, что ты сделаешь? Да я убью! Вот так и здесь, на футбольном поле, есть такое. То, что вытворял судья, — это верх непрофессионализма! Но их же кто-то готовит, их же кто-то назначает на матчи! Они тоже должны за такое ответить. Не только ведь можно тренерам карточки показывать?! Одни вопросы. Ответов нет», — высказался Гуренко.

Отметим, что за бурную реакцию наставник «бело-голубых» получил красную карточку: «Я им [судьям] после игры сказал: пусть просто зайдут в раздевалку к ребятам и извинятся, посмотрят им в глаза. Как вы думаете? Да там мужчин нет».

Теперь, скорее всего бывшего капитана национальной сборной ждет дисквалификация, однако он об этом, как отметил, не жалеет: «Ничего страшного. Буду ближе к народу. Никаких проблем. Можем с судьей посмотреть футбол. Его, думаю, тоже дисквалифицируют, как и меня».

Вчерашние матчи завершились со следующими результатами:

«Славия» — «Городея» — 0:1;

«Витебск» — «Ислочь» — 2:0;

«Динамо» (Мн) — «Шахтер» — 1:1.

Остальные матчи прошли в пятницу-субботу.

Сейчас турнирное положение следующее: