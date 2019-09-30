От ОГП на выборы пойдет 61 кандидат

Объединенная гражданская партия на внеочередном съезде в Минске выдвинула 61 кандидата в депутаты Палаты представителей.

В работе съезда приняли участие 59 делегатов.

В Минске выдвинуто 17 кандидатов, в Могилевской области — 12, Гомельской — 10, Брестской — 7, Минской — 6, Витебской — 5, Гродненской — 4.

Среди выдвиженцев оказались более двух десятков представителей партнерских организаций по правоцентристской коалиции – оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и движения «За Свободу».

Также в партию были приняты и выдвинуты кандидатами несколько человек, в частности, член общественного объединения «Говори правду», известный эксперт в сфере образования Сергей Ольшевский, а также блогер Николай Масловский.

Дискуссию среди делегатов вызвало предложение заключения договора между партией и кандидатом в депутаты. Согласно ему, во время избирательной кампании кандидат обязуется продвигать ценности партии, а в случае прохождения в парламент – вносить законодательные инициативы, предложенные партией. Взамен партия обязывается отказывать ему информационную, методическую, организационную и иную поддержку. В случае невыполнения обязательств договор может быть расторгнут, а кандидат или депутат исключен из партии.

Большинством голосов проект договора был принят.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.