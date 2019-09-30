По-разумному, Союзное государство нужно было упразднить после создания ЕАЭС, — эксперт

Если бы власти Беларуси и России разумно подошли к вопросам региональной интеграции, Союзное государство торжественно упразднили бы с подписанием договора о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как отметил аналитик экспертного центра «Мера» (Нижний Новгород, РФ) Сергей Борисов 29 сентября на сессии «Белорусско-российские отношения. Проблемы евразийской интеграции» в рамках VIII Международного конгресса исследователей Беларуси, в таком случае опыт строительства Союзного государства, как положительный, так и отрицательный «выглядел бы достаточно красиво». Стороны могли бы предложить «использовать его при реализации многостороннего соглашения о ЕАЭС».

«Но этот момент бы упущен, — констатировал аналитик. — Как теперь совмещаются две эти реальности Союзного государства и ЕАЭС? Там же две колоссальные нормативные базы, они начинают друг другу противоречить. Надо их согласовывать или не надо? Я считаю, что Союзное государство — проект, который не нужен никому ни в Беларуси, ни в России. Но сейчас его просто отнести на кладбище и закопать власти, наверное, считают не солидным. У них есть какие-то свои соображения, но я их не очень понимаю, честное слово».

«Что имелось в виду, когда в декабре прошлого года была инициирована попытка [реанимировать процесс реализации союзного договора], я не очень понимаю, потому что я не очень вижу, в чем здесь выгода для властей России. Можно, конечно, построить целый ряд предположений и о проблеме 2024 года (по российскому законодательству Владимир Путин не сможет баллотироваться в президенты на новый срок. — БелаПАН.) и так далее, но меня это не убеждает — мелковато. Что-то еще там есть такое, чего мы не знаем. Но я бы не хотел в паранойю впадать и гадать, почему и как они это делают», — заявил Борисов.