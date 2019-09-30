В Костюковичах на дереве застряла девочка — понадобилась помощь МЧС

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В неприятную историю попала в Костюковичах малолетняя девочка — ей на помощь пришли спасатели.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Сенной в районном центре.

По информации дежурной части МЧС, ребенок попытался залезть на дерево, однако соскочившая нога так попала между стволом и веткой, что девочка самостоятельно достать ее не смогла.

Прибывшие по месту вызова спасатели, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, смогли освободить ребенка.
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Тэги: дети МЧС Город: Костюковичи

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