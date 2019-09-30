Турист из Великобритании умер во время просмотра порно

Последнее, что увидел в своей жизни 60-летний британец, стал фильм порнографического содержания.

По информации The Sun , британец путешествовал по Италии на велосипеде. Решив расслабиться, он в одном из районов Венеции зашел в секс-шоп.

За пять евро он заказал просмотр фильма порнографического содержания. Ему выдели отдельную комнату и включили кино.

Когда же мужчина не вышел по окончании сеанса, сотрудники решили зайти в мини-кинотеатр. Мужчина лежал на полу. Прибывшая «скорая» откачать туриста не смогла. По данному факту правоохранителями проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре пара, занимаясь любовью, выпала с балкона третьего этажа.