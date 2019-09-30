Турист из Великобритании умер во время просмотра порно
Последнее, что увидел в своей жизни 60-летний британец, стал фильм порнографического содержания.
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За пять евро он заказал просмотр фильма порнографического содержания. Ему выдели отдельную комнату и включили кино.
Когда же мужчина не вышел по окончании сеанса, сотрудники решили зайти в мини-кинотеатр. Мужчина лежал на полу. Прибывшая «скорая» откачать туриста не смогла. По данному факту правоохранителями проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Эквадоре пара, занимаясь любовью, выпала с балкона третьего этажа.