СМИ обнаружили российский спецназ в Норвегии — дипломаты назвали это фейком
На территории архипелага Шпицберген, а также на материковой части Норвегии, обнаружены бойцы российского спецназа.
По информации известного норвежского ресурса
Официально силовые ведомства Норвегии появившуюся информацию не комментируют.
В соответствии с договором о Шпицбергене Россия (как правопреемница СССР) имеет право на эксплуатацию естественных ресурсов архипелага, который принадлежит Норвегии. При этом ни одна страна не может использовать остров в военных целях. Демилитаризованной зоной являются и прибрежные воды Шпицбергена, напопоминает
В российском посольстве в Осло назвали появившийся материал «грубой провокацией», которая направлена на «насаждение образа врага в лице России».