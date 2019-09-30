СМИ обнаружили российский спецназ в Норвегии — дипломаты назвали это фейком

На территории архипелага Шпицберген, а также на материковой части Норвегии, обнаружены бойцы российского спецназа.

Фото с сайта topwar.ru носит иллюстративный характер

По информации известного норвежского ресурса AldriMer (специализация безопасность и оборона), который ссылается сразу на четыре источника в спецслужбах Норвегии и некоторых стран НАТО, российские спецназовцы вели разведку местности и изучали важные объекты инфраструктуры.

Официально силовые ведомства Норвегии появившуюся информацию не комментируют.

В соответствии с договором о Шпицбергене Россия (как правопреемница СССР) имеет право на эксплуатацию естественных ресурсов архипелага, который принадлежит Норвегии. При этом ни одна страна не может использовать остров в военных целях. Демилитаризованной зоной являются и прибрежные воды Шпицбергена, напопоминает РБК .

В российском посольстве в Осло назвали появившийся материал «грубой провокацией», которая направлена на «насаждение образа врага в лице России».